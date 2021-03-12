Удвоение экономики за 10 лет означает, что в 2030 году реальный ВВП Украины должен составлять около 8 триллионов гривень.

Запланированное правительством в Национальной экономической стратегии увеличение реального валового внутреннего продукта Украины в два раза до 2030 года возможно при условии роста экономики на 7,2% в год.

Читайте такжеУкраинская экономика в январе сократилась еще почти на 3%Об этом сообщили эксперты Центра экономического восстановления (ЦЭВ) в комментарии УНИАН.

"Удвоение ВВП за 10 лет означает, что в 2030 году реальный ВВП Украины должен составлять около 8 триллионов гривень. Темп экономического роста в таком случае должен составить около 7,2% в год", - отметили эксперты.

Эксперты ЦЭВ подчеркнули, что украинская экономика способна увеличиться в два раза за 10 лет благодаря выполнению целого ряда действий, которые прописаны в Национальной экономической стратегия-2030.

В частности, благодаря введению налога на выведенный капитал, проведению амнистии капиталов, пенсионной реформе и развитию фондового рынка, усовершенствованию регуляторной среды, масштабной приватизации, созданию Международного финансового центра и Фонда фондов, эффективному функционированию Экспортного кредитного агентства и цифровизации экономики.

Что этому предшествовало

Кабинет министров 3 марта 2021 года утвердил Национальную экономическую стратегию Украины до 2030 года, которая предполагает рост реального валового внутреннего продукта Украины не менее чем в два раза в ближайшие 10 лет.

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Автор: Богдан Слуцкий