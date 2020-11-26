В этом году Фонд госимущества "пустил с молотка" сразу 8 спиртзаводов.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в 2020 году провел аукционы по продаже 8 спиртзаводов и выручил за них 448 миллионов гривень.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава фонда Дмитрий Сенниченко в ходе онлайн-конференции "Как стимулировать частные инвестиции в экономике и повысить эффективность управления государственными ресурсами".

"Мы уже провели 8 успешных аукционов по приватизации спиртовых заводов, общая сумма - 448 миллионов гривень", - сказал он.

Также он сообщил, что до конца года ФГИУ планирует провести еще около 10 аукционов.

Что этому предшествовало

В начале ноября Фонд государственного имущества Украины выставил на продажу еще три спиртзавода госпредприятия "Укрспирт", онлайн-аукционы по которым пройдут в декабре этого года.

В октябре через онлайн-аукционы частные инвесторы приватизировали первые 6 спиртзаводов госпредприятия.

В декабре 2019 года Верховная Рада приняла закон о либерализации в сфере производства спирта и отмене государственной монополии на спиртовую отрасль.

Монополистом в спиртовой отрасли Украины является государственное предприятие "Укрспирт", созданное на базе одноименного концерна в 2010 году.

Правительство начало приватизацию "Укрспирта", которую планирует завершить до 1 июля 2021 года.

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Автор: Екатерина Жирий