Кредитные каникулы будут действовать до 1 июня.

"ПриватБанк" возобновил для своих клиентов возможность пользоваться кредитными средствами в пределах установленного лимита на карте, а также вводит кредитные каникулы по кредитным картам физлиц.

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

В банке отмечают, что повышение кредитного лимита пока будет недоступно, но клиенты могут без ограничений пользоваться средствами в пределах имеющегося лимита.

"В условиях военного положения в стране и для поддержки в этот непростой период "ПриватБанк" с 1 марта 2022 года вводит кредитные каникулы для клиентов-физических лиц по всем кредитным картам. Льготные условия договора под 0,00001% и без обязательного минимального платежа действуют до 1 июня 2022 года", - говорится в сообщении.

Кредитные каникулы будут действовать и по картам, которые имели просрочку обязательств сроком до 90 дней включительно. На период кредитных каникул клиенты могут вносить средства на кредитную карту по собственному желанию.

В банке отметили, что процесс перевода клиентов на льготные условия договора будет происходить в автоматическом режиме поэтапно.

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