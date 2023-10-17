Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 40,00 грн.

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 17 октября, подорожал на 5 копеек – до 37,85 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 40,50 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,25 грн, евро - по курсу 39,50 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также не изменился и составляет 40,00 грн.

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Курс валют в Украине

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 17 октября, ослаб на 3 копейки – до 38,20 грн за доллар в среднем по банкам. Относительно евро средний курс гривни сегодня укрепился на 5 копеек и составляет 40,55 грн за евро.

Аналитики рассказали о ситуацию на валютном рынке. Интервенции НБУ по продаже валюты после отмены фиксированного курса способствовали укреплению гривны и снизили нервность. В дальнейшем регулятор может позволить национальной валюте несколько ослабнуть, сократив свое присутствие на рынке, сообщается в финансовом еженедельнике инвестгруппы ICU.

"Наличный курс в системно важных банках вернулся на уровень конца сентября, то есть до введения курсовой гибкости. За неделю курс сместился с 37,4-38,1 грн/$ на 37,3 - 38,1 грн/$", - сообщили аналитики.

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