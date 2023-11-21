Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 37,45 грн, евро - 41,15 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 21 ноября, остался на предыдущем уровне – 37,50 грн за доллар. В то же время курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 41,05 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,00 грн, евро - по курсу 40,05 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" не изменился и составляет 37,45 грн, а вот курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 17 копеек и составляет 41,15 грн.

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Курс валют в Украине

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины сегодня, 21 ноября, подешевел на 8 копеек – до 37,80 грн за доллар в среднем. Курс евро по гривне сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 41,05 грн за евро.

Средний курс в валютных обменниках Киева сегодня составляет 37,75 грн/долл. (продать доллар можно за 37,67 грн), евро – 41,05 грн/евро (курс продажи – 40,90 грн/евро).

Платежеспособные банки Украины в январе-сентябре 2023 года получили рекордную чистую прибыль в размере 109,855 млрд гривен, тогда как в прошлом году за аналогичный период заработали лишь 7,37 млрд гривен. Возглавил рейтинг самых прибыльных финучреждений "ПриватБанк" с результатом в 43,37 млрд грн.

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