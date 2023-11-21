Продать доллар можно в среднем по курсу 37,35 грн, евро – 40,40 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины сегодня, 21 ноября, подешевел на 8 копеек – до 37,80 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,35 грн за доллар.

Курс евро по гривне сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 41,05 грн за евро. Продать евро можно по курсу 40,40 грн за евро.

Средний курс в валютных обменниках Киева сегодня составляет 37,75 грн/долл. (продать доллар можно за 37,67 грн), евро – 41,05 грн/евро (курс продажи – 40,90 грн/евро).

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Курс валют в Украине

Официальный курс доллара на вторник, 21 ноября, установлен Национальным банком на уровне 36,05 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс евро на вторник установлен на уровне 39,40 грн/евро, то есть гривня ослабла на 14 копеек по сравнению со вчерашним курсом НБУ.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН прогнозировал, что на этой неделе, с 20 по 26 ноября, на валютном рынке Украины возможны курсовые колебания как в сторону роста, так и в сторону уменьшения, однако они не будут существенными.

По словам банкира, коридор возможных колебаний курсов на наличном рынке будет в пределах 37-38 грн/$ и 39-41 грн/€. При этом разница между курсами покупки и продажи, а также текущие колебания на наличном рынке не превысят 0,3-0,5 грн.

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