Продать доллар можно выгоднее, чем в предыдущий день.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины сегодня, 28 ноября, подорожал на 3 копейки - до 37,73 грн за доллар в среднем.

Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,25 грн за доллар.

Курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 41,05 грн за евро. Продать евро можно в среднем по курсу 40,50 грн за евро.

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Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня подешевел на 3 копейки и составляет 37,58 грн/долл. (продать доллар можно за 37,45 грн). Евро также упал в стоимости - на 5 копеек до 40,90 грн/евро (курс продажи - 40,75 грн/евро).

Курс валют в Украине

Национальный банк Украины на вторник, 28 ноября, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 36,22 грн/долл., то есть гривна ослабела на 17 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на вторник установлен на уровне 39,66 грн/евро, то есть гривна ослабла на 30 копеек по сравнению со вчерашним курсом.

Как прогнозировал в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, в декабре на валютном рынке будут продолжаться тенденции ноября, и курсовой коридор прогнозируется в пределах 37-38 грн/долл. и 39-41 грн/евро.