В 2020 году 65 из 73 платежеспособных банков были прибыльными и получили чистую прибыль 47,7 млрд грн, что перекрыло убытки 8 банков на общую сумму 6,4 млрд грн.

Украинские банки в 2020 году получили 41,3 млрд грн чистой прибыли, что на 29% меньше, чем в 2019 году, когда банковский сектор заработал 58,4 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

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Отмечается, что коронакризис ухудшил финансовое состояние банков, однако менее ощутимо, чем ожидалось весной 2020 года. Количество убыточных банков не выросло. В 2020 году из 73 платежеспособных банков 65 были прибыльными и получили чистую прибыль 47,7 млрд грн, что перекрыло убытки 8 банков на общую сумму 6,4 млрд грн.

«Банки проходят коронакризис уверенно и с существенным запасом прочности. Несмотря на общий спад деловой активности и снижение стоимости фондирования, банковский сектор Украины остается высокодоходным. По результатам 2020 года операционная доходность банков была высокой, а отраженные кредитные убытки не чрезмерными. Мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе риски снижения доходности банков будут сохраняться», - цитирует пресс-служба главу НБУ Кирилла Шевченко.

По его словам, эти риски частично можно компенсировать, повышая операционную эффективность. Также на прибыль будут давить отчисления в резервы - следовательно, доходность банков несколько ослабнет, но будет оставаться на достаточном уровне для сохранения интереса со стороны инвесторов, подчеркнул Шевченко.

По данным регулятора, прибыль сектора очень концентрированная: «ПриватБанк» сформировал 61% всей прибыли (25,3 млрд грн), а пять самых прибыльных банков - 89% прибыли.

«Худший финансовый результат был в IV квартале 2020 года из-за повышенных отчислений в резервы. В октябре-декабре 2020 года чистый финансовый результат банков составил 3,7 млрд грн, что на 73% меньше результата III квартала 2020 года и на 63% меньше, если сравнить с аналогичным кварталом 2019 года», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что в целом формирование резервов под ожидаемые убытки стало основной причиной ухудшения финансового результата в 2020 году. Ряд банков признали ухудшение качества активов из-за финансовых трудностей заемщиков. В связи с этим соответствующие расходы на резервы по кредитам в 2020 году выросли на 91% - до 20,8 млрд грн против 10,9 млрд грн в 2019 году.

Общее снижение бизнес-активности во время карантина и падение спроса на кредиты и банковские услуги негативно сказались на процентных и комиссионных доходах банков, особенно во втором квартале. Однако после краткосрочного падения по результатам первого полугодия на 1,5% в годовом выражении, во II полугодии чистый комиссионный доход восстановился и в целом за год вырос на 5,8% в годовом выражении в основном благодаря росту безналичных операций.

Что этому предшествовало

По итогам третьего квартала 2020 года банки государственного сектора Украины получили прибыль в размере 24,5 млрд грн, что на 19% (на 5,8 млрд грн) меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

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Автор: Екатерина Жирий