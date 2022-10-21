На счета получателей грантов в целом уже перечислено почти 200 млн грн.

Правительство выделило более 67 млн грн на микрогранты для создания или развития бизнеса в рамках государственной программы "еРабота".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

"Правительство выделило 67,6 млн грн на предоставление микрогрантов украинцам, стремящихся открыть собственное дело или расширить свой бизнес. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 21 октября", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на сегодня заявления на получение грантов по различным программам проекта "еРабота" подали более 13 тысяч украинцев, около 2 тысяч заявлений признаны успешными. На счета получателей грантов в целом уже перечислено почти 200 млн грн. Программа "Собственное дело" пользуется наибольшим спросом. По этой программе можно получить микрогрант от 50 тыс. до 250 тыс. грн на старт или расширение бизнеса.

Война в Украине и кредитование бизнеса:

18 марта 2022 года правительство приняло решение о запуске беспроцентного кредитования бизнеса на время войны. На время военного положения и еще месяц после его завершения ставка по кредитам будет 0%. Проценты за тех, кто хочет вести бизнес, будет платить государство. После военного положения процентная ставка по этой программе будет не более 5%.

Национальный банк Украины ввел дополнительные ограничения по использованию средств с гривневых счетов за рубежом.

21 июня премьер-министр Денис Шмигаль объявил о начале реализации нового правительственного проекта по грантовой безвозвратной поддержке новых бизнесов. Все программы объединены под общим названием "еРабота".

По словам министра экономики Юлии Свириденко, правительственная грантовая программа "еРабота" даст возможность создать в Украине более 300 тысяч рабочих мест.

С 21 июля НБУ установил ежемесячный лимит для расчетов за рубежом со всех гривневых карт клиента, открытых в одном банке, в размере 100 тыс. гривен (в эквиваленте).

Рекорд по регистрации новых физлиц-предпринимателей за время полномасштабной войны по состоянию на середину июля составил 5223 бизнеса.

1 августа в Кабмине рассказали о выданных льготных кредитах для предпринимателей за время войны.

8 августа 2022 года НБУ отменил часть валютных ограничений для волонтеров и бизнеса.

Согласно опросу, проведенному Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА), по состоянию на 12 августа бизнес улучшил оценку собственной финансовой устойчивости.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что программа кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2023 году будет сохранена, а также продолжат действовать программы, которые помогают бизнесу сохранить рабочие места и привлекать новых сотрудников.

27 сентября 2022 года США заявили о готовности кредитовать украинский бизнес.

11 октября 2022 года в Минфине рассказали, что происходит с кредитованием бизнеса во время войны.

В 2023 году правительственная программа "еРабота" потребует финансирования в размере не менее чем 30 млрд грн, часть из которых планируется направить из государственного бюджета.

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