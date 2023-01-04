Блэкаут в Украине влияет на проведение аукционов на площадке Prozorro, поэтому правительство решило временно изменить правила электронных торгов, но сами электронные торги будут продолжаться, говорит министр экономики Юлия Свириденко.

С 14 по 20 декабря 306 успешных торгов на Prozorro из 347-ми были завершены с одним участником. То есть почти 90% за этот период составил процент проведенных с одним участником торгов. Правительство своим последним решением не отменило Prozorro, а лишь временно изменило правила. Об этом на своей странице в сети Facebook пишет первый вице – премьер-министр экономики Юлия Свириденко.

"Были изменены правила электронных торгов: выигрывает тот, кто даст наименьшую цену при предоставлении первого предложения. Мы пошли на этот шаг по просьбе участников: ведь на подачи первого предложения у них есть 7 дней, а для ставки на понижение в аукционе – 2-3 минуты. И из-за блэкаута предприниматели часто не могут принимать дальнейшее участие в торгах. Это решение принято временно - на 6 месяцев. Соответствующие изменения в процедуре закупок могут быть пересмотрены, как только ситуация с электричеством стабилизируется", - сообщила Юлия Свириденко.

По ее словам, в соответствии с директивой 2014/24/ЕС от 26 февраля 2014 года О государственных закупках, применение аукциона во время проведения процедур закупок не является обязательным. "Также, согласно рекомендациям Мирового Банка, Prozorro уже начала реализацию механизма, когда заказчик при объявлении тендера определяет, нужен ли ему аукцион во время открытых торгов", - пояснила министр экономики.

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Напомним, из-за постоянных обстрелов со стороны РФ объектов энергетической инфраструктуры не все участники торгов в системе электронных закупок Prozorro имеют возможность участвовать в электронных аукционах. В связи с этим Кабинет Министров Украины временно изменил правила проведения торгов.