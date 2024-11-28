Частично руку к этому решению приложил избранный президент США Дональд Трамп.

Украинская делегация, которую возглавлял министр обороны Рустем Умеров, просила власти Южной Кореи продать вооружение для ВСУ, а не поставлять его бесплатно. Речь шла о зенитных ракетных комплексах Cheongung и других средствах ПВО.

Однако Сеул отказался из-за ограничений своего экспортного законодательства, которое запрещает поставки оружия в зоны активных боевых действий, сообщает южнокорейский телеканал SBS.

Как отмечается, Умеров встретился с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем и министром национальной обороны Ким Йон Хеном. Он заявил о желании приобрести не только комплексы Cheongung, но и радиолокационные системы для противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы. Понимая возможные проблемы с поставками боеприпасов калибра 155 мм, Украина предлагала купить лишь заряды для этих них.

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По данным СМИ, южнокорейское правительство объявило, что из-за высокого спроса и экспортных обязательств поставки систем Cheongung раньше 2030 года невозможны. Кроме того, так заявили, что в наличии для экспорта нет танков K2 и самоходных артиллерийских установок K9, которые также интересовали украинскую сторону.

Несмотря на правительственный отказ, несколько южнокорейских оборонных компаний получили контакты украинской делегации. Однако Министерство национальной обороны Южной Кореи призвало их воздержаться от самостоятельного обсуждения соглашений с Киевом.

SBS указывает, что проблема не только в экспортном законодательстве - официальный Сеул учел позицию новоизбранного президента США Дональда Трампа, который выразил намерение быстро завершить войну в Украине.

Война в Украине - роль Южной Кореи

Несколько ранее президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что "не исключает" прямых поставок оружия в Украину, в зависимости от уровня участия Северной Кореи в войне.

Представитель президента ЮК заявлял, что Южная Корея пока не планирует поставки 155-мм снарядов для Украины, поскольку от украинской стороны не поступало запроса.

Bloomberg предупреждал, что после победы Дональда Трампа на выборах в США Южная Корея может пересмотреть свои планы по отправке оружия в Украину, и это решение сильно повлияет на направление войны.

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