Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс надеется, что все 27 стран-членов ЕС еще могут достичь консенсуса по утверждению средств для Украины.

Лидеры Европейского Союза движутся на пути к заключению соглашения на следующей неделе об оказании помощи Украине на сумму около 50 млрд евро.

Об этом сказал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает Bloomberg. Латвийский президент сказал, что договоренность для Киева будет предусматривать либо согласие всех 27 стран-членов ЕС, либо "другой механизм", который сработает, если не будет достигнуто единодушия. В декабре Венгрия заблокировала выделение финансирования Украине на саммите в Брюсселе.

В то же время, лидеры ЕС проведут следующий саммит 1 февраля для завершения заключения соглашения.

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"Единственное, что очень понятно - Украина нуждается в этих средствах, Украина должна получить эти средства и Европейский Союз должен это обеспечить", - подчеркнул Ринкевичс.

Кроме того, хотя президент Латвии выразил надежду, что можно достичь консенсуса среди всех стран-членов ЕС, другие предложения предусматривают пересмотр механизма, с помощью которого бы средства будут выделяться траншами. Это вариант, по которому можно договориться.

Помощь Украине от ЕС

Как сообщал УНИАН, в декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Евросоюза в Брюсселе наложил вето на помощь Украине в виде 50 млрд евро от Европейского Союза.

В то же время президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз имеет инструменты для гарантирования оказания помощи Украине. Он уверен, что Украина будет обеспечена в финансировании несмотря на венгерское вето.

По данным Financial Times, в ЕС уже готовят резервный план для выделения новой помощи Украине на сумму до 20 млрд евро.

12 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже 1 февраля ожидает положительный результат по разблокированию создания Украинского фонда на сумму 50 млрд евро от Европейского Союза.

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