Ежедневно Украина тратит на сектор безопасности и обороны 5 млрд грн.

Министр финансов Сергей Марченко удивлен тем, что украинские военные до сих пор покупают необходимые вещи за свой счет или с помощью волонтеров.

"Мне трудно комментировать вещи, которые я сам не понимаю. Я сам не понимаю, почему мы до сих пор обеспечиваем в складчину военнослужащих" – - сказал глава Минфина во время стрима Business Breakfast, который вел Forbes.

Марченко отмечает, что на складах достаточно вооружения и снаряжения для украинских военнослужащих. Кроме того, государство тратит много денег на сектор безопасности каждый день.

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"Ежедневно мы тратим на сектор безопасности и обороны 5 млрд грн. в течение каждого дня войны. Кто еще выделяет? Говорят, местные бюджеты и органы местного самоуправления. Мы посчитали их возможность в год - она варьируется от 15 до 20 млрд. То есть если все органы местного самоуправления, все мэры скинутся, они на четыре дня войны нам дадут возможность продлить. При всем уважении к волонтерам, никакие другие неправительственные общественные организации и близко не стоят с возможностями государства по обеспечению Вооруженных Сил", – добавил он.

Война в Украине - расходы на оборону

В ноябре президент Владимир Зеленский подписал законопроект №10037 о направлении налога на доходы физических лиц военнослужащих и акциза на нужды обороны.

28 ноября Зеленский подписал закон О государственном бюджете Украины на 2024 год. Предполагается, что доходы бюджета составят 1,768 трлн грн, расходы - 3,35 трлн грн. Как известно президент также ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, согласно которому в следующем году на нужды национальной обороны будут тратить не менее 21,6% от ВВП.

В следующем году плановые налоговые поступления от граждан и бизнеса предусмотрены на уровне 1,58 трлн гривень, а запланированные расходы на оборону составляют 1,69 трлн гривень.

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