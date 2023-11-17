По словам Железняка, "цена вопроса" составляет почти 215 млрд грн для бюджета.

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №10037 о направлении налога на доходы физических лиц военнослужащих и акциза на нужды обороны.

"Цена вопроса для общего бюджета составляет 214,7 млрд грн на военные расходы", - написал народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Он отметил, что с 1 октября по 31 декабря 2023 года "военный" НДФЛ направляется в государственный бюджет в пропорции 50% на 50%: Государственной службе специальной связи и защиты информации на дроны (13 млрд грн) и Минобороны на закупку артиллерийских систем (13 млрд грн)

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С 1 января и до 31 декабря года, в котором прекращено или отменено военное положение, "военный" НДФЛ распределяется в следующих пропорциях:

45% - ГССЗИ на дроны (прогноз 43 млрд грн);

45% - Минстратегпрому для развертывания производства боеприпасов и оружия (43 млрд грн);

10% - распорядителям сектора безопасности и обороны для автоматического распределения между воинскими частями пропорционально в соответствии с уплаченным НДФЛ (около 10 млрд грн).

Также в следующем году на нужды обороны направят средства Дорожного фонда.

"С 1 января - также акциз (кроме местной части 13,44%), который шел в Дорожный фонд", - добавил Железняк.

НДФЛ военнослужащих

В сентябре 2023 года стало известно, что Кабмин предлагает направить налог на доходы физических лиц военных на нужды армии. НДФЛ военнослужащих был важным источником наполнения местных бюджетов из-за значительных объемов выплат военнослужащим. Однако после ряда коррупционных скандалов с закупками барабанов и овощерезок для укрытий и ремонтов дорог встал вопрос о необходимости изъятия у местных бюджетов "избытка" средств и направления их на нужды военных.

20 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект №10037, а 8 ноября закон был окончательно принят во втором чтении и в целом.

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