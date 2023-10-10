Именно такой объем расходов на оборону должны заложить в бюджете на следующий год.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, согласно которому в следующем году на нужды национальной обороны в государственном бюджете должны предусмотреть не менее 21,6% от ВВП. Об этом говорится в указе, который уже опубликован на сайте Офиса президента.

Как указано непосредственно в решении СНБО, которое утвердил президент, в следующем году на нужды сектора безопасности и обороны правительство должно заложить в бюджет не менее 1,692 триллиона гривен.

Кроме того, на правительство возложено обязательство финансировать сектор безопасности и обороны в приоритетном порядке – в частности в вопросах удовлетворения первоочередных потребностей в вооружении, технике, боеприпасах, "надлежащего содержания личного состава". При этом соответствующие органы должны сократить существующую задолженность перед исполнителями оборонных контрактов.

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Также от Кабмина требуется усилить контрразведывательную защиту, а также борьбу с терроризмом и диверсионной деятельностью.

Государственный бюджет Украины на 2024 год - что известно

Как писал УНИАН, 15 сентября правительство одобрило проект государственного бюджета на 2024 год с собственными доходами общего фонда бюджета в 1,560 трлн грн и расходами общего фонда в 3,108 трлн грн. более половины всех ресурсов бюджета — 1 трлн 685 млрд грн пойдет на оборону. Эта сумма на 113 млрд грн больше, чем в этом году.

Президент Зеленский также анонсировал существенную индексацию пенсий и поручил премьер-министру Денису Шмыгалю подготовить основу для того, чтобы в первом полугодии следующего года повысить минимальную зарплату в Украине.

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