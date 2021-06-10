Также представители пивной отрасли настаивают на более продолжительном переходном периоде на новую систему налогообложения, прописанную в законопроекте.

Украинские пивовары обеспокоены рядом норм так называемого ресурсного законопроекта № 5600, в частности, ростом ставки акцизного налога на пиво, а также слишком коротким периодом для перехода на новую систему налогообложения отрасли.

Свои опасения по поводу законопроекта представители бизнеса, правительства и Верховной Рады озвучили во время обсуждения законопроекта № 5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" на заседании рабочей группы парламентского Комитета по вопросам таможенной и налоговой политики.

Как отметил первый заместитель председателя Комитета, депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, "ресурсный" законопроект планируют принять в первом чтении в ближайший месяц.

Среди прочего законопроект №5600 предусматривает рост ставок акцизного налога на алкогольные напитки, экологического налога и рентной платы за радиочастоты на 5%.

Помимо этого, предлагается изменить украинскую систему налогообложения пивной отрасли на ту, которая существует в ЕС, и взимать акцизный налог в зависимости от крепости пива.

Сейчас в Украине ставка акциза на пиво определена за 1 л готовой продукции. В законопроекте предлагается заменить ее ставкой за 1 л 100-процентного спирта, при чем пересчет ставки проводился исходя из средневзвешенной крепости пива 4,88% об., а также повысить налог на 5%.

Глава наблюдательного совета компании "Укрпиво" Денис Хренов отметил, что пивовары обеспокоены содержанием данного законопроекта.

"Нас удивил подход Министерства финансов, поскольку с начала года мы общались по поводу реформы перехода на поградусный акциз, потратили много времени на то, чтобы сформировать правильный подход к смене системы, и в итоге была определена справедливая ставка налога. Но ни о каком повышении ставки не было речи – мы уже постфактум увидели это повышение на пять процентов, что нас очень беспокоит", – сказал он.

По словам Хренова, среди главных опасений пивоваров – повышение ставки налога посреди года, что приведет к негативным последствиям по выполнению планов пивоваренных компаний, которые были созданы год назад.

Хренов подчеркнул, что переход на новую систему налогообложения не должен быть таким стремительным – предприятия должны перенастроить свою работу, внести изменения в системы автоматической отчетности и т.д. Поэтому пивовары настаивают, чтобы переходный период составил не менее 6 месяцев с момента вступления в силу закона.

Ряд бизнес-ассоциаций согласились, что за законопроект в нынешней редакции нельзя голосовать, поскольку его принятие негативно отразится на деятельности всего бизнеса в Украине.

"Законопроект содержит большое количество законодательных норм – по увеличению ставок налогов, ограничению использования упрощенной системы налогообложения, увеличению полномочий контролирующих органов, и практически не содержит никаких послаблений, упрощений для бизнеса, которые бы способствовали его экономическому росту", – отметил представитель "Союза украинских предпринимателей" Андрей Ерашов.

Присутствующие на заседании представители Минфина, Налоговой службы и профильного комитета заверили, что позиция бизнеса будет учтена.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 2 июня 2021 года зарегистрировал в парламенте законопроект № 5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".

По расчетам Минфина, принятие и реализация положений законопроекта будут способствовать дополнительным поступлениям в бюджеты в размере около 50 млрд грн в расчете на год.

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Автор: Григорий Бондарь