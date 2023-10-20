Сейчас в восьми регионах средняя пенсия выше средней по стране.

Средняя пенсия в Украине в третьем квартале 2023 года выросла на 39 гривень и составила 5350,33 грн. Эту или более высокую сумму получают 3,57 миллиона человек, то есть, чуть более трети всех пенсионеров.

Как сообщает Опендатабот, при этом 29% пенсионеров или 3,08 млн украинцев получают пенсии от 2 до 3 тысяч гривень, а выплаты меньше 2 тысяч получают менее 1% пенсионеров в стране — 63 862 человека.

Еще 1,13 миллиона человек получают пенсии более 10 тысяч гривень – на них приходится 59% от общей суммы пенсионных выплат в стране.

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Сейчас в восьми регионах (Киев, Ровенщина, Донетчина, Луганщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожская и Киевская области) средняя пенсия выше средней по стране, а в еще одном регионе — Харьковской области — выплаты держатся на уровне средних по стране.

"Самая большая средняя пенсия в Киеве - 7 219 грн. Это на 35% больше средней пенсии по стране. А самая маленькая средняя пенсия снова на Тернопольщине - 4041 грн, на 14% меньше средней выплаты по Украине. За 3 квартал текущего года еще на 7% выросла средняя пенсия в Ровенской области — до 6674 грн. это на 25% больше среднего показателя по стране", - добавляет Опендатабот.

Также отмечается, что количество пенсионеров в Украине продолжает уменьшаться.

"В течение третьего квартала 2023 года в Украине стало на 12 368 пенсионеров меньше. Всего пенсионные выплаты от государства получают 10 539 968 человек", - говорится в сообщении.

Пенсии в Украине

В сентябре Министерство социальной политики объяснило, что в будущем в Украине будут начислять пенсии по балльной системе. В 2024 году индексация пенсий будет проводиться по-новому, что позволит повысить выплаты почти всем пенсионерам. Для этого в 2024 году планируется увеличить бюджет Пенсионного фонда на 100 млрд гривен.

Особенностью новой индексации станет введение бальной системы, которая должна выровнять диспропорции между пенсионерами, которые давно вышли на пенсию, и теми, кто сделал это недавно. Как отметил премьер Денис Шмыгаль, новая система предусматривает вычет ежемесячных взносов трудоустроенных граждан в Пенсионный фонд учитывая соотношение их зарплаты к средней зарплате по стране.

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