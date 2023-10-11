Почти треть пенсионеров получают пенсии от 2 до 3 тысяч гривень.

Средняя пенсия в Украине с начала года выросла на 15,7% - с 4 622 грн до 5 350 грн, или на 728 гривен.

Согласно данными Пенсионного фонда, за 9 месяцев этого года сократилось количество пенсионеров. Так, по состоянию на 1 октября общая численность пенсионеров в Украине составляет 10,539 млн человек, тогда как на начало 2023 года эта цифра была больше – 10,687 млн человек.

Самый высокий средний размер пенсии в Киеве – 7 219 грн, тогда как самый низкий - в Тернопольской области (4 041 грн).

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В Пенсионном фонде также приводят данные о количестве пенсионеров, получающих пенсию того или иного размера. В частности, более 10 тысяч гривен получает 10,7% пенсионеров, или 1,128 млн человек (в среднем 14 27 гривень).

Наибольшее количество пенсионеров – 29,2% или 3,084 млн человек – получают выплаты от 2 до 3 тысяч гривень (средний размер-2 619 грн).

Самые низкие пенсии – до 2 тысяч гривень - получают 63,862 тыс. человек или 0,6% от общего количества пенсионеров.

Пенсии в Украине

В сентябре 2023 года в Минсоцполитики объяснили, как будут начислять пенсии по балльной системе. В 2024 году индексация пенсий в Украине будет проводиться по-новому, что позволит повысить выплаты почти всем пенсионерам. Для этого в следующем году планируется увеличить бюджет Пенсионного фонда на 100 млрд гривен.

Особенностью новой индексации станет введение балльной системы. Она должна выровнять диспропорции между пенсионерами, которые давно вышли на пенсию, и теми, кто сделал это недавно. По словам премьера Дениса Шмыгаля, новая система предусматривает вычет ежемесячных взносов трудоустроенных граждан в Пенсионный фонд учитывая соотношение их зарплаты к средней зарплате по стране.

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