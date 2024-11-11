Узнайте, какую пенсию начислят украинцам, которые получали минимальную зарплату.

Размер пенсионных выплат в Украине зависит от нескольких факторов, среди которых - трудовой стаж пенсионера и размер средней зарплаты, которую получало лицо в течение трёх лет перед выходом на пенсию. Поэтому граждане, которые получают минимальную зарплату, могут рассчитывать на небольшие выплаты.

Мы разобрались, какая будет пенсия при минимальной зарплате и можно ли увеличить размер выплат.

Пенсия при минимальной зарплате - сколько платят

По закону пенсия в Украине составляет не менее 40% от размера средней зарплаты пенсионера. Однако для этого важно иметь полный трудовой стаж.

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Напомним, что в 2024 году минимальная зарплата составляет 8000 гривен в месяц. Если пенсионер имеет достаточно лет стажа для назначения пенсии по возрасту, то будет получать не менее 3370 гривен в месяц, даже если всю жизнь работал на минималку.

Однако если трудового стажа недостаточно, то размер выплат будет меньше. Минимальная пенсия в Украине в 2024 году при недостающем стаже составляет 2725 гривен. Важно отметить, что это число меняется каждый год из-за индексации пенсий.

Напомним, что для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь минимум 31 год стажа, в 63 года - 21 год стажа, в 65 лет - 15 лет стажа.

Таким образом, если гражданин получает минимальную зарплату и имеет 25 лет стажа, то ему выгоднее не выходить на пенсию в 60 лет, а подождать до 63-летнего возраста. Тогда вместо 2725 гривен пенсии ему назначат 3370 гривен.

Что касается стажа, то он влияет на размер пенсии не значительно. За каждый год стажа выше необходимого минимума размер пенсии увеличивается всего на 17 гривен. Поэтому гораздо выгоднее иметь меньший стаж, но более высокую заработную плату.

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