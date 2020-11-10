Евросоюз поддерживает запуск системы в Украине в 2025-2027 годах.

Заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов по вопросам европейской интеграции Ирина Ставчук надеется, что в Украине рынок торговли квотами на выбросы парниковых газов будет запущен до 2025 года.

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Об этом она сказала во время онлайн-конференции.

"Европейский Союз поддерживает даты запуска системы как 2025-2027 годы. Нам ничего не мешает сделать это раньше, если это будет сделано раньше, но система очень сложная и ее запуск требует значительного количества законодательства и нормативно-правовых актов… Беря во внимание объем необходимых решений, которые должны быть приняты, возможно, рынок не будет запущен до 2025 года, но при активной политической воле и поддержке это можно пытаться ускорить", - сказала она.

По словам Ставчук, министерство активно работает над запуском такого рынка.

"Первым шагом является внедрение системы мониторинга отчетности верификации. Закон был принят, и министерство сфокусировано на том, чтобы со следующего года эта система заработала. Все необходимые постановления были приняты, работаем над приказами и делаем всё возможное, чтобы эта система начала работать. Чтобы правильно спланировать систему торговли, нам нужно понять, в каких секторах какие реальные выбросы парниковых газов. Предприятия отчитываются, но нет унифицированных методик", - отметила она.

Что этому предшествовало

23 сентября Кабинет министров ввел ряд решений по улучшению механизмов и инструментов эффективного мониторинга и оценки воздействия на окружающую среду, которые приближают Украину к Европейскому Союзу.

В частности, утвержден ряд постановлений, направленных на запуск национального рынка торговли квотами парниковых газов с 2021 года.

В августе эксперты Комитета экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации призвали правительство не затягивать запуск торговли квотами на выбросы парниковых газов, поскольку в противном случае это увеличит риски применения к украинским товарам дополнительного налога на углеродные выбросы.

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Автор: Дмитрий Шварц