Экономика Германии переживает крупнейший обвал со времен финансового кризиса

Пандемия коронавируса сильно обрушила германскую экономику. За первый квартал ВВП в Германии сократился в квартальном исчислении на 2,2 процента.

Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 сильно обрушила германскую экономику. Объем ВВП Германии в первом квартале 2020 года сократился в квартальном исчислении на 2,2 процента.

"Это самое сильное снижение со времен мирового финансового кризиса 2008-2009 годов и второй по масштабам обвал со времен воссоединения Германии", - сообщило федеральное статистическое ведомство в понедельник, 25 мая, передает “Немецкая волна”.

Главными факторами, вызвавшими столь сильный обвал, стало снижение частного потребления на 3,2 процента и сокращение инвестиций в производство оборудования на 6,9 процента в квартальном исчислении.

Кризис из-за коронавируса обрушил и германский экспорт, который снизился на 1,3 процента. Объем импорта сократился на 1,6 процента. Статистики отмечают, что поскольку строгие меры карантина начали действовать в Германии лишь с середины марта, последствия локдауна во втором квартале будут ощущаться еще сильнее, чем в первом.

Правительство Германии прогнозирует в 2020 году самую глубокую рецессию за весь послевоенный период: ожидается, что объем ВВП Германии сократится на 6,3 процента.

Как сообщал УНИАН, из-за пандемии COVID-19 Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует крупнейший обвал мировой экономики со времен Великой депрессии 1929-1933 годов.

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