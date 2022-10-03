Монета номиналом 10 гривень будет выпущена тиражом 10 миллионов штук.

Национальный банк Украины с сегодняшнего дня вводит в обращение памятную монету "Силы территориальной обороны Вооруженных сил Украины".

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Монета номиналом 10 гривень будет выпущена тиражом 10 миллионов штук.

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На аверсе изображены: вверху - малый Государственный Герб Украины, в центре, в обрамлении древнерусского орнамента надписи: УКРАИНА/10/ГРИВЕН, на фоне орнамента: год чеканки монеты – 2022 и логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе размещены две стилизованные фигуры военнослужащих, слева от которых – логотип Сил территориальной обороны ВСУ; по кругу надписи: "Готовы к сопротивлению", "Силы территориальной обороны ВСУ".

День территориальной обороны Украины

Как сообщал УНИАН, 2 октября в Украине отметили День Сил теробороны. В День территориальной обороны Украины глава государства встретился с военнослужащими Сил территориальной обороны ВСУ и вручил им государственные награды.

Глава государства подчеркнул, что Силы ТрО в войне за независимость нашей страны демонстрируют всенародный характер украинского сопротивления.

Памятные монеты, посвященные ВСУ

11 июля Национальный банк Украины ввел в обращение памятные монеты "В единстве – сила", посвященные всенародному единению Украинского народа в борьбе против российского агрессора и международной поддержке, которую Украине оказывает весь мир.

25 июля Национальный банк Украины решил использовать памятные монеты специальных выпусков серии "Вооруженные силы Украины" номиналом 10 гривень при наличных расчетах как оборотные монеты.

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