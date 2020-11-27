Предприятиям, чья деятельность запрещается на время карантина, будет компенсироваться уплата ЕСВ.

Пакет помощи предпринимателям в случае полного локдауна будет профинансирован из фонда борьбы с COVID-19.

Об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив в эфире программы «Право на власть», сообщает пресс-служба ОП.

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По ее словам, Верховная Рада должна как можно быстрее принять инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским пакет законопроектов по поддержке предпринимателей в случае ужесточения карантинных мер, чтобы правительство могло до конца года предоставить средства бизнесу.

По словам Ковалив, это уже третий пакет помощи для предпринимателей с начала года. Весной она направлялась на поддержку малого и среднего бизнеса, в частности через программу доступных кредитов «5-7-9%», по которой уже выдано займа на сумму 13,5 млрд грн.

Ковалив подчеркнула, что в проектах законов, инициированных президентом, четко указаны суммы помощи, в том числе 8 тыс. грн для ФЛП и каждого наемного работника. Предприятиям, чья деятельность запрещается на время карантина, будет компенсироваться уплата ЕСВ. А программа кредитования «5-7-9%» будет продолжена и расширена.

«Буду обращаться к депутатам, чтобы вместе обсудить, чтобы проголосовать этот законопроект, и из ковидного фонда успеть до конца года выдать этот пакет поддержки тому бизнесу, который пострадает в случае введения локдауна», - сказала заместитель руководителя Офиса Президента Украины.

Хронология событий

1 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

В тот же день, 11 ноября, премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что Кабинет министров окажет помощь бизнесу, который может понести потери от внедрения "карантина выходного дня".

16 ноября Шмыгаль заявил о том, что Кабинет министров сосредоточен на коммуникации с отраслями, чтобы выработать механизмы компенсации потерь от введения в Украине "карантина выходного дня".

23 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что план по коронавирусной поддержке бизнеса почти готов.

26 ноября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины COVID-19.

Документ будет предусматривать выплату единовременной материальной помощи бизнесу и работникам, чья сфера деятельности попадает под запрет усиления карантина.

24 ноября он заявлял, что в ближайшее время в парламент будет внесен законопроект о компенсациях за уплату единого социального взноса (ЕСВ) за наемных работников для предприятий, работа которых прекращается из-за карантинных ограничений.

27 ноября 2020 года заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив заявила о том, что новый пакет помощи отечественному бизнесу на случай повторного введения в Украине жесткого карантина предполагает выделение 12-15 млрд грн до конца года.

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Автор: Константин Гончаров