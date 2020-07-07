Осенняя сессия МВФ и Всемирного банка пройдет онлайн - Reuters

Весенняя сессия МВФ и ВБ из-за коронавируса также проходила в формате видеоконференций.

Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ) в связи с пандемией проведут ежегодную осеннюю сессию своих руководящих органов в онлайн-формате.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо главы Всемирного банка Дэвида Мэлпаса руководству банка.

Весенняя сессия МВФ и ВБ из-за коронавируса также проходила в формате видеоконференций.

Осенняя сессия МВФ и ВБ, в которой принимают участие руководители центральных банков, министры финансов и политики со всего мира, пройдет в октябре.

Как сообщает УНИАН, пандемия коронавируса устанавливает в мире новые антирекорды. Лидером по количеству больных остаются США – 2 935 008 случаев, в Бразилии зафиксировано 1 623 284 больных, Индия потеснила Россию на третьем месте антирейтинга – 697 413 случаев, в РФ – 686 777, в Перу – 305 703.

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