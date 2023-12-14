На валютный рынок будет влиять фактор приближения праздников, когда граждане активнее продают валюту.

В течение 18-24 декабря ситуация на валютном рынке будет оставаться достаточно прогнозируемой и предсказуемой, а курсовой коридор составит 36,8-37,8 грн/долл. и 39-41 грн/евро.

Как рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН, с одной стороны, на безналичном рынке будет действовать режим "управляемой гибкости", а с другой стороны, на наличном рынке почти исчезнут разногласия между курсами банковских учреждений и обменных пунктов, ведь с 1 декабря для них отменены все валютные ограничения.

Также на следующей неделе на рынок будет влиять фактор приближения праздников, когда часть граждан может обменять какую-то сумму в валюте для того, чтобы потратить гривну на пищевые продукты, подарки и тому подобное.

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"Кроме этого, предполагаем, что в течение 18-24 декабря на валютном рынке вполне возможно дальнейшее "закрепление" минимальной разницы между безналичным и наличным курсами: сейчас она составляет в среднем 0,5-0,6 грн. Напомню, что это полностью соответствует планам НБУ по минимизации множественных курсов (сокращение разницы между курсами)", - сказал эксперт.

Однако, по его словам, это возможно достичь при двух главных обстоятельствах:

- образование "тактического" профицита валюты на безналичном рынке - и соответствующая курсовая коррекция в сторону снижения;

- увеличение предложения на наличном рынке из-за праздничного фактора - ожидается, что превалирование предложения над спросом на наличном рынке может быть в пределах 15%.

Лесовой отметил, что из-за приближения праздников допустимый коридор валютных изменений на наличном рынке, как и на прошлой неделе, несколько "подвинется" в сторону межбанковского: 36,8 - 37,8 грн/$ и 39-41 грн/€, а текущие (ежедневные) курсовые изменения будут несущественными: на межбанке в пределах 0,2 грн, на наличном - в среднем 0,3 грн.

"Таким образом, общая ситуация на валютном рынке будет достаточно приемлемой и совпадать с планами НБУ по валютной либерализации. Ограничений все меньше, кроме того, на рынке минимизированы любые хаотичные (неожиданные) изменения. Следовательно, уменьшение разницы между курсами межбанка и наличного рынка вполне ожидаемо", - резюмировал банкир.

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Курс доллара в Украине в 2024 году будет колебаться несущественно, а ситуация на финансовом рынке будет оставаться более или менее стабильной. Об этом говорится в прогнозе Fitch Ratings.

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