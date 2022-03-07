Благодаря оплате оказанных услуг городская система сможет получить необходимые ресурсы для проведения аварийных работ.

Киевлян, имеющих финансовую и техническую возможность, просят оплатить жилищно-коммунальные услуги.

Соответствующая информация обнародована в Telegram Киевской городской госадминистрации.

"Предприятия ЖКХ продолжают работать и обеспечивать киевлян жизненно необходимыми услугами, даже несмотря на серьезные риски. Город обращается к киевлянам с просьбой: кто сегодня имеет финансовую и техническую возможность оплатить жилищно-коммунальные услуги – сделайте это. Так городская система сможет получить необходимые ресурсы для аварийных работ", - говорится в сообщении.

В КГГА отмечают, что в случае отсутствия внесенных показателей приборов учета за февраль 2022 года показатели будут актуализированы и откорректированы после стабилизации ситуации.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Кабмин запретил штрафовать за неуплату коммуналки в военное время. "Люди не должны нести дополнительное финансовое бремя по оплате коммунальных услуг", - заявил 6 марта министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Вас также могут заинтересовать новости: