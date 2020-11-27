По словам Юлии Ковалив, это будет уже третий пакет поддержки бизнесу с начала карантина в стране.

Новый пакет помощи отечественному бизнесу на случай повторного введения в Украине жесткого карантина предполагает выделение 12-15 млрд грн до конца года.

Об этом заявила заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив в эфире передачи "Право на владу" на телеканале "1+1" 26 ноября.

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"Сегодня президент внес в парламент пакет законопроектов, который касается поддержки бизнеса на случай, если будет внедрен локдаун. Объем этой поддержки до конца года, который планируется предоставить ФОПам и работникам ФОПов, и непосредственно самим предприятиям – от 12 до 15 млрд грн", - сказала она.

По словам Ковалив, это будет уже третий пакет поддержки бизнесу с начала карантина в Украине.

Хронология событий

1 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

В тот же день, 11 ноября, премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что Кабинет министров окажет помощь бизнесу, который может понести потери от внедрения "карантина выходного дня".

16 ноября Шмыгаль заявил о том, что Кабинет министров сосредоточен на коммуникации с отраслями, чтобы выработать механизмы компенсации потерь от введения в Украине "карантина выходного дня".

23 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что план по коронавирусной поддержке бизнеса почти готов.

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Автор: Дмитрий Шварц