Подозреваемой уже избрали меру пресечения, поделились в прокуратуре.

Бывшая и. о. генерального директора ГП "Украинский институт интеллектуальной собственности" (Укрпатент) подозревается в незаконном начислении себе доплат и премий на сумму 310 тыс. гривень.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, ей инкриминируют присвоение чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом служебным положением в крупных размерах (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

В ноябре 2019 года подозреваемая была назначена на должность исполняющего обязанности гендиректора Укрпатента, с одновременным освобождением от обязанностей директора по вопросам экспертизы.

Читайте также"Тысяча Зеленского": Ляшко предупредил о новой схеме мошенников"Злоупотребляя служебным положением, подозреваемая в период времени с ноября 2019 по июнь 2020 года произвела себе незаконные начисления доплат и премий как директору по вопросам экспертизы Укрпатента на общую сумму более 310 тыс. гривень, чем нанесла госпредприятию ущерб в крупных размерах", – говорится в сообщении.

Сейчас подозреваемая уволена из ГП "Украинский институт интеллектуальной собственности", ей избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

Ранее журналисты узнали, что семья судьи Печерского районного суда Киева Татьяны Ильевой, в кабинете которой НАБУ провело обыски, возводит роскошный особняк под Киевом и пользуется дорогими автомобилями. В то же время официальных соразмерных доходов у семьи судьи нет.

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Автор: Светлана Закелова