Шмыгаль отметил, что поступления от налога на добавленную стоимость выросли на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Невыполнение планового показателя по доходам государственного бюджета по состоянию на сегодняшний день составляет 1,6 млрд грн.

Об этом во время часа вопросов к правительству заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«В октябре 2020 года в общий фонд госбюджета поступило 65 млрд грн. Превышение выполнения – почти 15%, а это – дополнительные 8 млрд грн. За десять месяцев мы имеем невыполнение бюджета на уровне 1,6 млрд грн. При том что когда весной наше правительство пришло и запустило системную работу в налоговой и таможне, невыполнение бюджета составляло 44 млрд грн", - сказал он, добавив: "Фактически, мы сократили разрыв бюджета на 42 млрд грн. Страшилки о том, что бюджет не выполняется, полностью опровергаются этими цифрами».

Шмыгаль отметил, что поступления от налога на добавленную стоимость выросли на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, причём без повышения давления на бизнес.

Хронология событий

20 октября 2020 года во время своего ежегодного послания о внутреннем и внешнем положении Украины в зале Верховной Рады президент Владимир Зеленский заявил, что Кабинет министров в ближайшее время должен представить стратегию развития Украины до 2030 года, а также результаты аудита управления экономикой.

6 ноября 2020 года во время презентации результатов аудита отечественной экономики и векторов экономического развития до 2030 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Кабмин приступил к разработке Национальной экономической стратегии Украины до 2030 года.

6 ноября 2020 года во время презентации результатов аудита отечественной экономики и векторов экономического развития до 2030 года заявил премьер-министр Денис Шмыгаль зявил о том, что Кабинет министров Украины представит Национальную экономическую стратегию Украины до 2030 года в первом квартале 2021 года.

Государственный бюджет Украины за январь-сентябрь 2020 года выполнен с дефицитом в размере 81,725 млрд грн, что в 4 раза превышает дефицит за аналогичный период прошлого года.

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Автор: Дмитрий Шварц