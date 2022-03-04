Ранее Нацбанк отложил пересмотр учетной ставки до нормализации ситуации.

Национальный банк Украины обязал банковские учреждения работать без выходных дней (7 и 8 марта 2022 года) в период действия военного положения, чтобы они в полной мере обеспечивали потребности населения.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как отметил глава НБУ Кирилл Шевченко, в условиях военного положения банки должны выполнять свой гражданский долг и работать без выходных, предоставляя все нужные украинцам банковские услуги.

"Для этого банки должны обеспечить надлежащую и бесперебойную работу своих филиалов и отделений, в условиях отсутствия угрозы жизни и здоровью населения", – подчеркнул он.

Сейчас система электронных платежей НБУ работает без перебоев в штатном режиме в соответствии с установленным ранее регламентом (23 часа в сутки). То есть банки могут осуществлять переводы и межбанковские платежи почти круглосуточно, учитывая собственные потребности и руководствуясь нормами законодательства Украині.

Ранее сообщалось, что Нацбанк отложил принятие решения относительно размера учетной ставки, оставив ее неизменной на уровне 10%. После войны регулятор вернется к традиционному формату инфляционного таргетирования с плавающим обменным курсом.

Вас также могут заинтересовать новости: