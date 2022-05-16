Курс на межбанке останется неизменным, прогнозирует аналитик.

В течение нынешней недели наличный курс доллара в Украине в банках и обменниках, вероятно, будет колебаться на уровне 32,3-32,55 грн.

Такой прогноз озвучил аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак, пишет "Сегодня".

Европейская валюта, прогнозирует эксперт, будет колебаться в пределах 36,00-36,08 грн. При этом из-за ограничений НБУ курс гривны на межбанке останется неизменным.

"Мы допускаем постепенную девальвацию гривни на наличном рынке только ввиду того, что это спекулятивная возможность заработать тем, кто продает валюту, пока есть хоть какой-то спрос на эту валюту", - отметил Орыщак.

По словам эксперта, украинцы не понимают дальнейших перспектив и собственного положения в период войны, поэтому периодически покупают иностранную валюту. Эксперт предполагает, что сильной девальвации гривни ждать не стоит из-за того, что Нацбанк очень жестко сдерживает курс.

Как сообщал УНИАН, в Украине до конца полномасштабной войны РФ заморозили курс доллара на уровне 29,25 грн. По крайней мере до окончания военного положения будут именно такие валютные показатели.

Ранее в Нацбанке заявили о стабилизацию наличного курса доллара в Украине несмотря на войну.