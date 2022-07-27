До конца года доллар, скорее всего, будет дальше дорожать. На курс влияют фундаментальные факторы, так или иначе связанные с войной.

За последние несколько дней наличный доллар в Украине подорожал еще на 10%. Нацбанк пытается защитить гривну от дальнейшего обесценивания, поэтому позволил банкам продавать больше наличной валюты населению.

Об этом пишет Forbes. Дополнительно на рынок может попасть около $400 млн.

Чтобы увеличить предложение валютной наличности и в конечном итоге ослабить давление на гривну Нацбанк позволил банкам продать 50% от купленной у граждан с 13 апреля безналичной валюты дополнительно к продаже приобретенной с этой же даты наличной валюты.

"Увеличить предложение валюты, стимулируя население покупать доллар в банках, а не на сером рынке – классический шаг, чтобы "сбить" временные панические настроения после повышения официального курса", – комментирует эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз. По его мнению нынешняя паника временная и сама собой должна была бы утихнуть за неделю-две.

Решение Нацбанка расширить возможности банков по продаже наличных стало возможным благодаря тому, что в мае возобновился импорт наличной валюты, отмечает финансовый аналитик ICU Михаил Демкив. С начала года банки завезли в страну $2,370 млрд. Более 80% - в январе и феврале. "В марте-апреле импорт наличной валюты был остановлен из – за войны, - объясняет Демкив. - Самолеты гражданской авиации не летают, соответственно доставка прекратилась".

Благодаря фиксации официального курса на 36,6 грн/$, у банков может появиться желание заработать на разнице, продавая наличные доллары на несколько гривен дороже. "Сократив "валютный туризм" населения, есть риск заменить его "валютным туризмом", но уже со стороны банков", – говорит Демкив из ICU.

По мнению Дубогрыза из CASE после того как предложение валюты на наличном рынке увеличится, паника утихнет, а гривня вернется к значениям "меньше 40 грн/$" и приблизится к официальному курсу.

Однако до конца года доллар, скорее всего, будет дальше дорожать. На курс влияют фундаментальные факторы, так или иначе связанные с войной: растущий дефицит бюджета, последующая эмиссия гривны и уменьшение международных резервов.

Также сохраняется высокий спрос на доллар на глобальном уровне: инвесторы массово переводят деньги именно в долларовые активы. Динамика курса также будет зависеть от объемов международной финансовой помощи. "Если ее будет меньше, чем 5-6 млрд в месяц, то медленная девальвация продолжится, – говорит Он. - Пока это базовый сценарий".

Напомним, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, - ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк 21 июля повысил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Вас также могут заинтересовать новости: