Война создала несколько существенных проблем, которые и в дальнейшем будут толкать курс доллара вверх.

Июльская девальвация гривны может стать не последней в этом году.

Об этом пишет Forbes.

"Думаю, девальвация будет продолжаться, вопрос в ее масштабе, – отмечает эксперт CASE Украина и екс-заместитель директора департамента финстабильности НБУ Евгений Дубогрыз. - При правильных и скоординированных действиях НБУ, Минфина, вообще власти до конца года иметь не более 40 грн/$, если брать рыночный курс".

Война создала несколько существенных проблем, которые и в дальнейшем будут толкать курс доллара вверх. В частности, очень устойчивым оказался спрос на импортные товары и услуги, и он стремительно восстанавливается несмотря на кризис и подорожание валюты, говорит глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

"Недавнего ослабления гривны может быть недостаточно, – не исключает он. - Поэтому в будущем Национальному банку, вероятно, придется снова пересматривать курс гривны к доллару".

Другая проблема – укрепление доллара по отношению почти ко всем мировым валютам. В частности, в середине июля доллар впервые с 2022 года сравнялся в цене с евро. Раньше почти 20 лет евровалюта была дороже.

"Доллар будет дорожать к основным валютам и дальше, в том числе через войну, ведь инвесторы воспринимают ее как "войну в Европе", отдавая предпочтение активам в США", – объясняет он.

Напомним, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, - ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк 21 июля повысил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

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