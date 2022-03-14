В частности, залог можно использовать для получения банковских кредитов.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предоставила возможность проводить операции, связанные с залогом в банках по всем облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), в частности, для получения кредитов.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Комиссионеры своим решением предоставили возможность проводить операции, связанные с залогом в банках по всем ОВГЗ. Под их залог можно брать кредиты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение уже вступило в силу.

Как сообщал УНИАН, Украина начала выпускать военные облигации. Номинальная стоимость одной облигации - 1 000 гривень, срок обращения - 1 год, ставка доходности определяется на аукционе.

Ранее, в декабре 2021 года, Министерство финансов на аукционах привлекло в бюджет 10,8 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в гривне, долларах и евро.

В частности, от размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет было привлечено 5,8 млрд гривень, от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ - 68,9 млн долларов и 102,5 млн евро.

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