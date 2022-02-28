Первый аукцион состоится во вторник, 1 марта 2022 года.

Украина выпускает военные облигации.

Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщает Министерство финансов.

"В условиях военной агрессии Российской Федерации Министерство финансов предлагает гражданам, бизнесу и иностранным инвесторам поддержать бюджет Украины путем инвестирования в военные ОВГЗ. Средства от облигаций будут использованы на обеспечение потребностей Вооруженных сил Украины и бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения", - говорится в сообщении.

Основные условия военных ОВГЗ следующие:

номинальная стоимость одной облигации - 1000 гривень;

срок обращения - 1 год;

ставка доходности будет определена на аукционе.

Первый аукцион будет проведен завтра, 1 марта 2022 года.

"Украинцы проявили мужество и сплоченность, которая вдохновила весь мир! Страна показывает свою устойчивость на многих фронтах, в том числе на финансовом. Каждый имеет возможность поддержать финансирование потребностей армии и бюджета страны, приобретя наши военные ОВГЗ. Обращайтесь к банкам-первичным дилерам, они помогут вам оказать поддержку государству в эти сложные времена", - сказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

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