Коллекционная монета номиналом 5 гривен вводится в обращение с 29 июля.

Национальный банк Украины выпустил памятную монету в честь возвращения редких диких лошадей Пржевальского в Чернобыльскую зону отчуждения.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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В частности, памятная монета "Чернобыль. Возрождение. Лошадь Пржевальского" вводится в обращение с 29 июля 2021 года.

Номинал монеты - 5 гривен, тираж – 40 тысяч штук.

На аверсе изображен конь Пржевальского в цвете. На реверсе – лось, бурый медведь, черный аист, зубр и рысь, которые занесены в Красную книгу Украины.

Фальшивые и изношенные монеты

По данным Нацбанка, количество поддельных банкнот национальной валюты в Украине в 2020 году выросло до 5,5 штуки на 1 млн настоящих купюр с 3 штук в 2019 году, но показатель остается стабильно низким.

25 июня 2021 года Национальный банк Украины выставил на аукцион лом изношенных и выведенных из обращения монет общим весом около 45,8 тонны.

Неудобные монеты

7 июля 2021 года появилась информация о том, что Национальный банк Украины работает над изменением дизайна монет номиналом 1 и 2 гривни, чтобы они стали более удобными в использовании.

Автор: Анна Нагорная