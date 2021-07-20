Монета посвящена средствам навигационного оборудования – маякам.

В Украине уже 22 июля появится новая монета номиналом 5 грн. Монета "Маяки Украины" является коллекционной и ею нельзя расплатиться.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Читайте такжеНацбанк изменит дизайн самых неудобных монет в Украине (фото)Как отметили в Нацбанке, монета посвящена средствам навигационного оборудования – маякам.

"В Украине, которая расположена на пересечении торговых путей Восточной Европы и Средиземноморского бассейна и имеет более 2500 км морского побережья, насчитываются десятки маяков, каждый из которых имеет собственное имя, историю и форму. Маяки не только выполняют функцию обеспечения судоходства, а также является достоянием национального культурного наследия Украины", – говорится в сообщении.

На аверсе монеты размещен малый Государственный Герб Украины, надпись "УКРАИНА" (под гербом) и год выпуска (справа от герба).

На реверсе изображены маяки, компас и роза ветров.

Тираж монеты – 35 тыс.

Фальшивые и изношенные монеты

По данным Нацбанка, количество поддельных банкнот национальной валюты в Украине в 2020 году выросло до 5,5 штуки на 1 млн настоящих купюр с 3 штук в 2019 году, но показатель остается стабильно низким.

25 июня 2021 года Национальный банк Украины выставил на аукцион лом изношенных и выведенных из обращения монет общим весом около 45,8 тонны.

Неудобные монеты

7 июля 2021 года появилась информация о том, что Национальный банк Украины работает над изменением дизайна монет номиналом 1 и 2 гривни, чтобы они стали более удобными в использовании.

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Автор: Елена Коваленко