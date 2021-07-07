Монеты планируют сделать более удобными для людей, имеющих проблемы со зрением, и пожилых людей.

Национальный банк Украины работает над изменением дизайна монет номиналом 1 и 2 гривни, чтобы они стали более удобными в использовании.

Об этом во время пресс-брифинга по поводу старта Всеукраинской информационной кампании по безопасности наличных расчетов сообщил заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

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"Пока мы не рассматриваем оптимизацию банкнотно-монетного ряда. Однако мы услышали нарекания украинцев на качество монет 1 и 2 гривни, и сейчас работаем над тем, чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты более удобными для людей с проблемами со зрением и пожилых людей", - сказал Шабан.

Фальшивые и изношенные монеты

По данным Нацбанка, количество поддельных банкнот национальной валюты в Украине в 2020 году выросло до 5,5 штуки на 1 млн настоящих купюр с 3 штук в 2019 году, но показатель остается стабильно низким.

25 июня 2021 года Национальный банк Украины выставил на аукцион лом изношенных и выведенных из обращения монет общим весом около 45,8 тонны.

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Автор: Богдан Слуцкий