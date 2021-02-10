Стресс-тестирование в этом году будут проходить 30 банков, на которые приходится более 90% активов банковской системы.

Национальный банк после обусловленного коронакризисом перерыва в прошлом году возобновляет стресс-тестирование банков и начинает ежегодную оценку устойчивости.

Как сообщила пресс-служба регулятора, оценка устойчивости будет осуществляться по состоянию на 1 января 2021 года. Она предусматривает оценку качества активов для всех банков и дополнительно стресс-тестирование для отдельно определенного перечня банков.

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«Фокусом нынешней оценки устойчивости будет состояние активов банков после прохождения ими острой фазы коронакризиса. Особое внимание будет уделяться реструктуризированным кредитам и качеству оценки стоимости недвижимого имущества. Оценку качества активов в 2020 году будут проходить 72 из 73 учреждений, имеющих банковские лицензии», - сказано в сообщении.

Отмечается, что стресс-тестирование, дополнительно к оценке качества активов, в этом году будут проходить 30 банков, на которые приходится более 90% активов банковской системы. По результатам оценки устойчивости для банков будет определен необходимый уровень норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала и норматива достаточности капитала.

Что этому предшествовало

17 марта 2020 года Нацбанк ослабил ряд требований к банкам для поддержки в период карантина из-за коронавируса, в частности, отсрочил проведение стресс-тестирования банков и отложил проведение выездных проверок, но отметил, что продолжит отслеживать показатели финансового сектора, включая ликвидность и качество кредитных портфелей.

26 марта 2020 года Национальный банк Украины для поддержки финансовой системы в период ограничений в связи с мировой пандемией коронавируса COVID-19 отсрочил требование соблюдения банками буфера запаса (консервации) капитала, который они накапливают во время экономического роста для компенсации возможных потерь в случае спада экономики.

Национальный банк Украины также утвердил порядок безвыездного надзора на регулярной основе за участниками рынка небанковских финансовых услуг.

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Автор: Екатерина Жирий