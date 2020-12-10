В последние месяцы на рост цен влиял оживленный потребительский спрос.

Национальный банк Украины ожидает вхождения инфляции в целевой диапазон 5% +/-1 процентный пункт к концу года и дальнейший рост потребительских цен в последующие месяцы.

Об этом сказано в материалах НБУ.

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Отмечается, что в ноябре потребительские цены выросли на 3,8% в годовом измерении. В месячном исчислении рост индекса также был ощутимым - на 1,3%. Такой прирост был выше, чем ожидал Нацбанк.

«Значительный вклад оказало увеличение стоимости природного газа на европейском рынке, что сказалось на внутренних ценах на газ, отопление и горячую воду. Кроме того, стремительно повысились цены на отдельные продукты питания вследствие худшего урожая и связанного с ним роста мировых цен», - говорится в материалах регулятора.

По данным НБУ, оживленный потребительский спрос также поддерживал рост цен в последние месяцы. Повышение доходов и ухудшение ожиданий, в том числе из-за неопределенности карантина, побудили граждан к активным расходам, о чем свидетельствовал рост розничного товарооборота. Это также способствовало активному восстановлению экономики во втором полугодии. Влияние "карантина выходного дня", по оценкам регулятора, было сравнительно незначительным, хотя и привело к ухудшению настроений бизнеса и потребителей.

Что касается анонсированных правительством карантинных ограничений на январь 2021 года, то, по оценкам Национального банка, они будут несущественно влиять на экономическую активность, потребительский спрос и, соответственно, инфляцию.

«В то же время сбалансированная монетарная и фискальная политики будут способствовать не только возвращению к экономическому росту, но и сохранению умеренных темпов инфляции в дальнейшем», - сказано в сообщении.

Прогнозы

Национальный банк Украины прогнозировал вхождение инфляции в целевой диапазон 5% +/-1 процентный пункт до конца года в связи с постепенным восстановлением мировой экономики и ростом цен на энергоресурсы.

Потребительская инфляция в Украине в ноябре 2020 года в годовом выражении - по сравнению с ноябрем 2019 года - составила 3,8%, ускорившись с 2,6% в октябре.

Инфляция в Украине в 2019 году замедлилась до 4,1% и стала минимальной за последние 6 лет.

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Автор: Екатерина Жирий