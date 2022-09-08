Национальный банк провел первую операцию по обмену наличного доллара на безналичный, предложив банкам 100 млн долл. США наличными.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Отмечается, что в операции приняли участие 12 из 14 системно важных банков, которые уже в ближайшее время смогут пополнить свои кассы валютной наличностью и удовлетворить спрос клиентов.
"Следующая операция обмена наличной валюты на безналичную состоится в понедельник, 12 сентября. На этот раз банкам будет предложен к обмену наличный евро", - сообщили в НБУ.
Регулятор подчеркнул, что проблема с нехваткой наличной валюты в кассах отдельных банков является временной. Она возникла из-за ситуативных логистических трудностей с доставкой наличных долларов США из-за рубежа и должна разрешиться в ближайшее время.
"Национальный банк Украины будет проводить операции по обмену наличной валюты на безналичную, пока это будет необходимо, а также рекомендует банкам увеличить объемы завоза наличной валюты, чтобы исключить возникновение подобных трудностей в будущем. Операции по обмену наличной валюты на безналичную между Национальным банком и банками никоим образом не будут влиять на объем международных резервов Украины", - говорится в сообщении.
Курс во время войны:
Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.
Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.
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