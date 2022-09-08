Следующая операция обмена наличной валюты на безналичную состоится 12 сентября.

Национальный банк провел первую операцию по обмену наличного доллара на безналичный, предложив банкам 100 млн долл. США наличными.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Отмечается, что в операции приняли участие 12 из 14 системно важных банков, которые уже в ближайшее время смогут пополнить свои кассы валютной наличностью и удовлетворить спрос клиентов.

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"Следующая операция обмена наличной валюты на безналичную состоится в понедельник, 12 сентября. На этот раз банкам будет предложен к обмену наличный евро", - сообщили в НБУ.

Регулятор подчеркнул, что проблема с нехваткой наличной валюты в кассах отдельных банков является временной. Она возникла из-за ситуативных логистических трудностей с доставкой наличных долларов США из-за рубежа и должна разрешиться в ближайшее время.

"Национальный банк Украины будет проводить операции по обмену наличной валюты на безналичную, пока это будет необходимо, а также рекомендует банкам увеличить объемы завоза наличной валюты, чтобы исключить возникновение подобных трудностей в будущем. Операции по обмену наличной валюты на безналичную между Национальным банком и банками никоим образом не будут влиять на объем международных резервов Украины", - говорится в сообщении.

Курс во время войны:

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

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