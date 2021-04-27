Сбалансирование рынка происходило за счет продажи валюты банками по собственной валютной позиции.

Чистое предложение иностранной валюты со стороны населения с начала апреля составило 422 млн долл., что является максимальным объемом чистой продажи валюты населением за последние четыре года.

Об этом сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

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"Сбалансирование рынка происходило за счет продажи иностранной валюты банками по собственной валютной позиции, поддержку которой оказывала чистая покупка банками иностранной валюты у физических лиц, чистая продажа которой в апреле достигла четырехлетнего максимума - 422 млн долл.", - отметил Данилишин.

Он добавил, что на фоне деэскалации конфликта на востоке Украины давление на обменный курс гривни на межбанковском рынке ослабло, что обусловило его укрепление на 0,5% по отношению к доллару.

"Национальный банк третью неделю подряд не участвовал в операциях на валютном рынке ввиду отсутствия избыточного давления на обменный курс гривни", - подчеркнул Данилишин.

Что этому предшествовало

В 2020 году украинцы продали через банковскую систему 15,951 млрд долл., что на 1,098 млрд долл. больше наличной иностранной валюты, чем купили.

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Автор: Богдан Слуцкий