Диалог высокого уровня будет фокусироваться на перспективных мероприятиях и вызовах в контексте программы расширенного финансирования.

Команда МВФ во главе с заместителем директора европейского департамента Фонда Умой Рамакришнан начинает сегодня в Киеве встречи с украинскими властями.

Об этом заявил представитель Фонда в Украине Ваграм Степанян, напомнив, что также запланированы встречи с другими заинтересованными сторонами, сообщает Reuters.

"Команда МВФ во главе с заместителем директора европейского департамента Фонда Умой Рамакришнан начинает сегодня в Киеве встречи с украинскими властями и другими заинтересованными сторонами", — отметил Степанян.

Видео дня

"Диалог высокого уровня будет фокусироваться на перспективных мероприятиях и вызовах в контексте программы расширенного финансирования (EFF), которую реализует Украина при поддержке МВФ", — добавил Степанян.

Миссия МВФ проводит второй обзор многолетней кредитной программы страны на сумму $15,6 млрд.

Четырехлетняя программа для Украины является частью глобального пакета объемом $115 млрд по поддержке экономики в условиях отражения российской агрессии.

Война в Украине и помощь МВФ

3 апреля 2023 года МВФ перечислил Украине первый транш в $2,7 миллиарда по новой программе.

МВФ и Украина достигли соглашения по первому пересмотру программы расширенного финансирования.

В мае 2023 года миссия МВФ начала первый пересмотр программы с Украиной. Сообщалось, что главной целью миссии будет оценка прогресса в выполнении политических обязательств и условий программы со стороны украинской власти.

В правительстве рассказали, сколько планируют получить от МВФ в 2024 году. Кабинет министров в 2024 году ожидает получить 5,4 млрд долларов в рамках четырехлетней программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

С 25 сентября 2023 года миссия МВФ начала в Варшаве технические дискуссии для подготовки второго пересмотра программы расширенного финансирования EFF. В случае ее успеха Украина рассчитывает на получение третьего транша кредита в размере около $900 млн до конца года.

Вас также могут заинтересовать новости: