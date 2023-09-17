Украина может потерять от 2,7% до 6,9% ВВП.

По разным оценкам Центра экономической стратегии (ЦЭС), за рубежом могут остаться от 1,3 млн до 3,3 млн украинских беженцев, что на 0,4-0,6 млн человек больше прогнозируемого.

Как пишет ZN.UA, в связи с этим Украина может потерять от 2,7% до 6,9% ВВП.

Согласно опросу Info Sapiens по заказу ЦЭС, 63% украинцев планируют вернуться в Украину. Однако чем дольше будет продолжаться война, тем больше из них адаптируются к жизни за границей. Кроме этого, 6,8% наших граждан считают, что перспективы для их детей лучше именно в странах Евросоюза.

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Отмечается, что на окончательное решение будет влиять сопоставление условий жизни дома и в стране пребывания. При этом многим людям, выехавшим из зоны боевых действий, просто некуда возвращаться. В связи с этим их возвращение будет зависеть от того, как быстро будут восстанавливать их регионы, или от наличия государственной поддержки для переезда в другие области.

Украинские беженцы в ЕС

Как сообщал УНИАН, в странах Евросоюза сейчас находятся более 4 млн беженцев из Украины, получивших статус временной защиты. В июне их число увеличилось почти на 46 000 человек.

Недавно стало известно, что Еврокомиссия предложит продлить временную защиту украинских беженцев на территории ЕС.

По данным The Wall Street Journal, около 6,2 млн украинцев, выехавших из-за войны, до сих пор остаются за границей. Каждые 100 тысяч из них снижают ВВП Украины на 0,5%.

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