Эти средства Украина планирует получить в октябре.

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда в пятницу, 30 сентября, утвердил расширение инструментов антикризисного финансирования, что даст возможность Украине обратиться за новым траншем в размере 1,3 млрд долларов в рамках инструмента Rapid Financing Instrument (RFI).

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка.

"По этой программе Украина запросит у МВФ около 1,3 млрд долларов экстренного финансирования. После одобрения Советом исполнительных директоров МВФ эти средства могут поступить уже в октябре", - говорится в сообщении.

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Справка УНИАН. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину МВФ предоставил нашему государству экстренное финансирование в размере 1,4 миллиарда долларов, чтобы помочь удовлетворить срочные потребности в расходах и смягчить последствия войны. 20 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что МВФ в октябре начнет работу над новой программой с Украиной. Ранее глава Национального банка Кирилл Шевченко заявлял, что Украина рассчитывает в ноябре начать программу с МВФ и получить по ней около 20 миллиардов долларов.

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