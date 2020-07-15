Директор МВФ выразила Зеленскому "обеспокоенность насчет давления на НБУ"

Она отметила, что реформа НБУ и его результаты за последние пять лет являются «четкой историей успеха для Украины».

Директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 14 июля выразила «обеспокоенность относительно давления на НБУ».

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте МВФ.

«Я провела сегодня открытую дискуссию с президентом Владимиром Зеленским по поводу беспокойства относительно давления на Национальный банк Украины (НБУ)», – сказала Георгиева.

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Она отметила, что реформа НБУ и его результаты за последние пять лет являются «четкой историей успеха для Украины».

«Независимый центральный банк помогает макроэкономической стабильности, поддерживает доверие инвесторов и защищает финансовую систему – все важнейшие предпосылки для инвестиций и роста. Надежные политические действия НБУ способствовали стабилизации экономики. Успешное очищение финансового сектора, что был поражен мошенничеством, также является заслугой надзорной работы НБУ», – отметила директор-распорядительница МВФ.

Она подчеркнула, что Украина заинтересована в сохранении независимости НБУ, и это также является требованием в соответствии с действующей программы сотрудничества с МВФ. «Я призвала президента Зеленского придерживаться обоснованной денежно-кредитной и финансовой политики – они являются ключевыми для усиления инвестиций и всеобъемлющего роста», – резюмировала Георгиева.

Согласно информации ОП по разговору президента Украины с Георгиевой, Зеленский отметил, что Украина высоко ценит поддержку МВФ, и подчеркнул, что продолжение активного сотрудничества с МВФ в рамках новой программы stand-by является важным приоритетом для страны.

Президент рассказал, что провел встречи с представителями коммерческих и государственных банков и сформировал короткий список кандидатов на должность главы Нацбанка, которых ему предложили представители банковского сектора.

Он заверил, что до конца недели предложит парламенту кандидатуру председателя НБУ и отметил, что основными критериями выбора кандидатуры является профессионализм, честность и безупречная репутация. "Это будет независимый технократ, который будет продолжать независимый курс Нацбанка. Все решения я принимаю только в интересах народа Украины", - заявил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Смолий объяснил свое решение тем, что на протяжении длительного времени на НБУ осуществляется систематическое политическое давление, что делает невозможным эффективное выполнение им своих обязанностей.

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