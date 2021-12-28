Уникальность монеты в том, что реверс по отношению к аверсу повернут на 180 градусов.

Украинцы уже давно заметили, что на раритетных и уникальных монетах можно хорошо заработать, поэтому на аукционах появляются все новые и новые лоты. В этот раз продают монету номиналом 15 копеек.

Об этом свидетельствуют данные на онлайн-аукционе Violity

Владелец монеты просит за не 26 тысяч гривень. Такая высокая цена обусловлена тем, что реверс по отношению к аверсу повернут на 180 градусов.

Даная монета является пробной, поэтому выпущена в ограниченном количестве и считается редкой. Год чеканки указан 1992.

"Магнитная сталь, покрытая латунью. 4 ягоды, поворот 180 градусов, прорезь...Монета отчеканена одной из первых, в листе еще прорезь. У более поздних монет, прорезь выкрашена", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что такая монета может попасть в руки каждому.

Напомним, что ценными считаются монеты, которые изготовлены пробным номиналом, а также с дефектами при производстве. Такие монеты можно продать на специализированных форумах за довольно большие деньги.

Как ранее сообщал УНИАН, в карманах и копилках любого украинца могут "заваляться" уникальные монеты разного номинала. Это уже не первые 15 копеек, которые пустили с молотка и выручили тысячи гривень. Ранее уникальные15 копеек продали за 9 тысяч гривень.

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