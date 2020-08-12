Монетарная политика Украины напоминает "тушение пожара", а развитые экономики мира применяют комплексный подход - Гмырин

Андрей Гмырин анализирует монетарную политику государств Европы, США, Азии и сравнивает ее с украинскими реалиями.

Доцент Университета государственной фискальной службы Украины Андрей Гмырин убежден, что монетарные инструменты, которые помогают ведущим государствам мира спасать свою экономику от последствий пандемии COVID-19, в Украине могут не сработать. Причина в отсутствии со стороны Правительства комплексного и системного подхода к их применению.

Свои размышления эксперт изложил в серии авторских блогов на Ліга.net.

Андрей Гмырин анализирует монетарную политику государств Европы, США, Азии и сравнивает ее с украинскими реалиями. Он подчеркивает, что почти все страны применяют схожие методы стимулирования экономического развития. В частности, используют механизм снижения учетных ставок центральных банков, вводят программы рефинансирования банков с акцентом на малый бизнес, предлагают предпринимателям дешевые кредиты, осуществляют валютные интервенции и др.

Снижение процентных ставок

Так, в течение I полугодия подавляющее большинство центральных банков стран ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), куда входит 36 государств, смягчили процентную политику. Медианное значение снижения ставки составило 25 б. п.

Возможности снижения учетных ставок в этих странах ограничены, ведь они и до пандемии приближались к нулю, отмечает эксперт. Например, в США, Великобритании, Австралии, Швеции, Израиле эти показатели составляют не более 1%. Украина тоже движется по этому пути. Для поддержки экономики Национальный банк Украины (НБУ), начиная с 12 июня 2020 года, снизил ключевую учетную ставку на 200 б. п. - до 6%.

Андрей Гмырин напоминает, что низкая учетная ставка, как правило, стимулирует кредитование экономики и населения, вследствие чего оживляется внутренний спрос, улучшаются экономические показатели. Но при этом растет и инфляция.

"Да, кредиты станут дешевле, но депозиты пострадают, - говорит ученый уже об Украине. - К тому же нам не стоит ждать быстрого падения процентной ставки по долгосрочным кредитам. Дело в том, что кредитные портфели в основном уже сформированы и пересматривать их банки вряд ли станут. Другое дело - "короткие кредиты", на срок до 2 недель, здесь удешевление будет достаточно быстрым и примерно на 2%. В целом от снижения учетной ставки НБУ населения скорее приобретет, чем потеряет".

Вместе с тем А. Гмырин отмечает, что Украина имеет сырьевую специализацию производства, поэтому сегодня не так важно, какая процентная ставка внутри страны. Стоит только упасть мировым ценам на сырье - сократятся доходы экспортеров, ухудшится платежный баланс, неизбежно обесценится национальная валюта, вырастут цены.

По мнению эксперта, избежать этих рисков можно, если перестать рассматривать учетную ставку, как средство борьбы с инфляцией, пересмотреть само понятие инфляции, а главное - наладить взаимодействие Кабмина, НБУ и Верховной Рады и выработать комплексный подход к решению проблемы. Нужна разработка промышленной и инвестиционной политик страны и законодательные изменения, - убежден Андрей Гмырин.

Кредитная политика

В период кризиса ведущие страны мира успешно используют кредитную поддержку бизнеса через рефинансирование банков. Подобная программа уже опробована Федеральной резервной системой (ФРС) США, Банком Англии. В Австралии банки в течение полугодия смогут заимствовать у Резервного банка суммы, которые составляют до 3% кредитного портфеля компаний и домохозяйств. У Европейского центрального банка рефинансирование кредитов малому бизнесу будет осуществляться на 25 б. п. ниже ставки по основным операциям. Канада запустила новую кредитную линию, по которой финансовые компании могут заимствовать средства у Банка Канады, предложив в качестве залога достаточно широкий спектр активов, в том числе - ипотечные кредиты.

А что же делает Украина? Андрей Гмырин перечисляет ряд правительственных и законодательных решений, которые должны облегчить жизнь, прежде всего, малому и среднему бизнесу в условиях пандемии. Так Национальный банк Украины принял постановление об упрощении реструктуризации кредитов заемщикам, которые сталкиваются с финансовыми трудностями из-за влияния COVID-19. А Верховная Рада приняла закон, запрещающий заводить новые дела о банкротстве юридических лиц по искам кредиторов. Этот запрет распространяется на период после старта карантина и в течение 90 дней после его завершения. Также парламент освободил заемщиков от уплаты штрафа за задержку в погашении банковского кредита, если эта задержка привязана во времени к карантину.

В феврале стартовала широко разрекламированная правительственная программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса "5-7-9%". По данным Минфина, по состоянию на 20 июля 2020 отечественные банки выдали 1250 кредитов на общую сумму 1,775 миллиарда гривен. При общем запланированном Правительством объеме - 5 млрд грн. В июне Кабинет Министров снял ограничения по максимальной сумме кредита по этой программе и расширил доступ предпринимателей к ней.

Несмотря на амбициозные цели и громкие заявления, большинство этих шагов оказались далекими от реалий экономической жизни, а потому и малоэффективными, констатирует ученый. Малый бизнес, который мог стать локомотивом экономики, из-за своей низкой платежеспособности ограничен в возможностях получить льготный кредит. Банки не слишком заинтересованы в выдаче таких кредитов, поскольку на этом нельзя заработать. К тому же банкиры опасаются, что государство не будет спешить компенсировать им процентные ставки, ведь выполнение текущего госбюджета под вопросом.

"Считаю, есть смысл расширить действие льготного кредитования под 5-7-9% на весь бизнес, - пишет А. Гмырин. - Поскольку под нее уже выделено финансирование, она позволила бы уберечь от рисков остальные категории малого и среднего бизнеса. Да, эта программа очень сложная для банков в области управления кредитным портфелем. Государство обязуется лишь компенсировать банку разницу между рыночными и льготными процентом. А риски по обслуживанию и возврату кредита банк принимает на себя. Поэтому и не спешит кредитовать потенциальных должников. А это преимущественно малый и средний бизнес, который больше всего пострадал вследствие карантина. Хотя я всегда подчеркиваю, что вклад малого и среднего бизнеса в ВВП Украины составляет порядка 55%".

Андрей Гмырин соглашается, что на фоне все еще мощных (несмотря на удар пандемии) экономик США, Европы, Китая антикризисные возможности Украины являются скромними. К тому же наша страна вынуждена кредитоваться у Международного Валютного Фонда, котрый прогнозирует ей выход на докризисный уровень производства только в 2023-2024 годах.

"Меня, как исследователя системных изменений в отечественной экономике, больше всего беспокоит, что в противовес правительствам других стран наш Кабинет Министров до сих пор не утвердил национальный план антикризисных мер. А действия по управлению кризисом напоминают тушение пожара. Примеры успешных стран свидетельствуют: инструменты монетарной политики максимально эффективны, когда они работают стабильно - до кризиса, во время и после него. Поэтому сегодня, как никогда, украинское правительство должно анализировать мировой опыт и применять комплексный подход к управлению экономическими процессами и системами. Напомню, что в середине июня мы с коллегами-экспертами предлагали КМУ ряд инициатив для доработки "Программы стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19" "Экономическое восстановление". Но эта программа до сих пор не утверждена", - заключает Андрей Гмырин.

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