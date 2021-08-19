Стоимость фьючерсов на Даляньской сырьевой бирже по итогам торгов в четверг опустилась на 6,2%. Падение стоимости железной руды способствует снижению цен и на сталь

Сегодня цены на железную руду резко падают на сигналах о сокращении спроса в Китае. Фьючерсы на руду с 62% содержанием железа в Сингапуре подешевели на 10% – до $134 за тонну, минимума за 8 месяцев.

Стоимость фьючерсов на Даляньской сырьевой бирже по итогам торгов в четверг опустилась на 6,2%, отмечает "Главред" со ссылкой на Bloomberg.

Власти Китая неоднократно призывали сталелитейные предприятия страны сокращать производство с целью сокращения вредных выбросов, и последние данные показывают, что их усилия начали приносить плоды.

Согласно данным консалтинговой компании Mysteel, запасы железной руды в 45 китайских портах по итогам прошлой недели увеличились на 260 тыс. тонн – до 127 млн тонн.

BHP Group, крупнейшая горнодобывающая компания мира, на этой неделе заявила о растущей вероятности существенного сокращения производства стали в Китае в текущем полугодии. Ранее некоторые из крупных китайских производителей стали уже взяли на себя обязательства по сокращению производства.

Падение стоимости железной руды способствует снижению цен и на сталь. Давление на рынок также оказывают ожидания, что спрос на сталь в Китае будет уменьшаться, учитывая, что Пекин стремится сдержать рост объемов жилищного строительства.

"Мировой рынок стали охлаждается, и мы по-прежнему придерживаемся мнения о том, что цены будут снижаться до конца 2021 года и в 2022 году, поскольку спрос на сталь в Китае со стороны строительной отрасли ослабляется", – отмечают эксперты Fitch Solutions.

Напомним, в мае президент Владимир Зеленский назвал необходимым повышение ренты на добычу железной руды из-за резкого роста мировых цен, что позволяет собственникам рудных компаний получать сверхприбыль.

Однако принятие соответствующего законопроекта №5600, рассмотрение которого ожидалось в июле, отложено.

Автор: Иван Бойко