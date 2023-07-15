SLB не прекращала работу в РФ и помогала российским властям проводить мобилизацию.

SLB, крупнейший в мире поставщик нефтяных услуг и оборудования, прекращает поставки продукции и технологий в Россию, сообщает Reuters.

Ведущая нефтесервисная компания SLB, базирующаяся на острове Кюрасао в Карибском море, связывает свое решение с расширением западных санкций против РФ.

"SLB чрезвычайно серьезно относится к своей ответственности за соблюдение законов об экспортном контроле и экономических санкций, и компания остается на позиции международного сообщества, осуждая и призывая к прекращению войны в Украине", – говорится в заявлении компании.

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SLB на российском рынке - это надо знать

SLB, ранее известная как Schlumberger, была одним из немногих поставщиков, которые продолжали работать в нефтяном секторе РФ после ее вторжения в Украину. В связи с этим Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло SLB в перечень международных спонсоров войны.

По крайней мере ранее у компании было почти 9 тысяч сотрудников в России, работавших, в частности, на ведущие российские нефтегазовые компании, такие как "Газпром", "Лукойл" и "Роснефть".

Во время полномасштабного вторжения российский бизнес SLB продолжил расширяться, по сравнению с довоенными показателями, когда доля РФ в выручке Schlumberger составляла лишь 5%. В первом полугодии 2022 года выручка Schlumberger на российском рынке составила 1,21 млрд долларов или 6% выручки всей компании.

Кроме этого, SLB помогала российским властям проводить мобилизацию для продолжения войны против Украины, способствуя выдаче повесток и запрещая работать удаленно тем, кто не хочет попасть под призыв.

Ранее в этом году стало известно, что SLB запретила своим сотрудникам в России доступ к определенному программному обеспечению и системам обмена сообщениями, а также отгородила подразделение от других операций, но российские представительства компании продолжали работать.

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